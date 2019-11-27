Erzurum üniversiteli itfaiyecilerin gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Üniversiteli itfaiyecilerin gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda eğitime alındı. Derste gördükleri konuları tatbikatta uygulayan öğrenciler, İtfaiye Daire Başkanlığı eğitim Amiri Hasan Koçak yönetiminde yanan bir binada alevlere müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı derslerine girdikleri Horasan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü, öğrencilerine ilk defa ugulamalı eğitim yaptı. Eğitim Amiri Hasan Koçak nezaretinde Horasan'dan gelen öğrencilere önce kıyafet giyme dersi verildi. Olası bir yangın öncesi itfaiye kıyafetinin eğitimini alan öğrenciler daha sonra eğitim alanındaki binada düzenlenen yangın tatbikatına katıldı. Dumanların sardığı binaya giren öğrenci itfaiyeciler, hem yangını söndürme hem de kurtarma çalışması yaptı. İtfaiyede görevli uzman personelle birlikte alev dolu bir odaya giren öğrenciler, burada yangını söndürme konusunda hem bilgi aldı hem de uygulama yaptı. Gruplar halinde yangın eğitimine katılan öğrenciler, eğitim amiri Hasan Koçak tarafından iyi not aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Üniversitesi ile yaptığı protokol gereği Horasan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde dersler verdiklerini belirten Eğitim Amiri Hasan Koçak, ilk kez 2'nci sınıf öğrencilerinin uygulamaya tabi tutulduğunu belirtti. Gençleri gelecekte çok daha iyi itfaiyeci olmaları için yetiştirdiklerini ifade eden Koçak, öğrencilere acil durumlarda kıyafet nasıl giyilir, kapalı ortamlarda kurtarma nasıl yapılır, yangın anında yapılacak çalışmalar konusunda bilgiler verdiklerini anlattı. Koçak, öğrencilerin ilk uygulamalı dersten geçer not aldıklarını kaydetti.

Oksijen tüpü ve kıyafetiyle yangına müdahaleye hazırlanan öğrencilerden Muhammet Dumanyap, kendileri için güzel bir deneyim olduğunu belirtirken, Sevgi Okanmış ise derslerde gördükleri eğitimleri burada uyguladıklarını bildirdi. Kadınların böyle bir sektörde az olmaları sebebiyle itfaiyeciliği seçtiğini belirten Dilara Durmaz, staj görürken trafik kazasına müdahaleye gittiğini ancak ilk kez böylesi alevli ve dumanla kaplı bir eğitime katıldığını belirtti.