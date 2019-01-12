Erzurum Vali Memiş'in Bilardo İlgisi

Vali Memiş'in bilardo ilgisi Erzurum
'da göreve başladığından beri spora verdiği önemle dikkat çeken Vali Okay Memiş
'in iyi bir bilardocu olduğu ortaya çıktı. Bilardo il şampiyonasını izleyen Vali Memiş, konağına bilardo masası aldığını, Erzurum'a da 10 masalı bir salon açmayı planladıklarını söyledi. Şampiyonluk maçı sonrası kısa bir gösteri yapan Vali Memiş, gençliğinden beri bilardo oynadığını ifade etti.
Erzurum Bilardo Şampiyonası, yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Merkez Yakutiye
ilçesindeki bir salonda düzenlenen final müsabakalarını Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, Gençlik ve Spor il Müdürü Fuat Taşkesenligil ile spor severler izledi. Rakiplerini yenen Muhammet Raşit Uzun ile Oğuzhan Yıldırım final müsabakasında karşı karşıya geldi. Baştan sona heyecan içinde geçen maçı Muhammet Raşit Uzun 30-23 kazandı. Müsabaka sonrası dereceye girenlere kupa ve madalyalarını veren Vali Okay Memiş, Erzurum'a 10 masalı bir bilardo solunu açmayı planladıklarını söyledi. Kendisinin de gençliğinde bilardo oynadığını belirten Vali Memiş, vali konağına da bir masa aldığını anlattı. Memiş, kupa töreni sonrası katılımcıların isteği üzerine kısa bir gösteri yaptı. Vali Memiş, Türkiye
Bilardo Şampiyonasının bir ayağının da Erzurum'da yapılması için girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.