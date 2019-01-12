Son Dakika Haberleri: Erzurum Vali Memiş'in Bilardo İlgisi

Erzurum Vali Memiş'in Bilardo İlgisi

1 saat önce

Vali Memiş'in bilardo ilgisiErzurum'da göreve başladığından beri spora verdiği önemle dikkat çeken Vali Okay Memiş'in iyi bir bilardocu olduğu ortaya çıktı.

Vali Memiş'in bilardo ilgisi

Erzurum'da göreve başladığından beri spora verdiği önemle dikkat çeken Vali Okay Memiş'in iyi bir bilardocu olduğu ortaya çıktı. Bilardo il şampiyonasını izleyen Vali Memiş, konağına bilardo masası aldığını, Erzurum'a da 10 masalı bir salon açmayı planladıklarını söyledi. Şampiyonluk maçı sonrası kısa bir gösteri yapan Vali Memiş, gençliğinden beri bilardo oynadığını ifade etti.

Erzurum Bilardo Şampiyonası, yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Merkez Yakutiye ilçesindeki bir salonda düzenlenen final müsabakalarını Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gençlik ve Spor il Müdürü Fuat Taşkesenligil ile spor severler izledi. Rakiplerini yenen Muhammet Raşit Uzun ile Oğuzhan Yıldırım final müsabakasında karşı karşıya geldi. Baştan sona heyecan içinde geçen maçı Muhammet Raşit Uzun 30-23 kazandı. Müsabaka sonrası dereceye girenlere kupa ve madalyalarını veren Vali Okay Memiş, Erzurum'a 10 masalı bir bilardo solunu açmayı planladıklarını söyledi. Kendisinin de gençliğinde bilardo oynadığını belirten Vali Memiş, vali konağına da bir masa aldığını anlattı. Memiş, kupa töreni sonrası katılımcıların isteği üzerine kısa bir gösteri yaptı. Vali Memiş, Türkiye Bilardo Şampiyonasının bir ayağının da Erzurum'da yapılması için girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:33 Kaynak: DHA

Okay Memiş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı İsmail Köybaşı, AZ Alkmaar'ı Şık Bir Golle Avladı

Makedonya Meclisi, İsim Değişikliğini Onayladı! İşte Ülkenin Yeni Adı Erdoğan'dan Kurmaylarına Konkordato Talimatı: Kötü Niyetlileri Takibe Alın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:53:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Vali Memiş'in Bilardo İlgisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]