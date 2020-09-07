ERZURUM Vali Memiş; Neden görevden uzaklaştırıldığını biliyoruz, pes doğrusu - Son Dakika

Vali Memiş; Neden görevden uzaklaştırıldığını biliyoruz, pes doğrusu

ERZURUM Valisi Okay Memiş, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı FETÖ soruşturması kapsamında Hınıs, Narman ve Uzundere Kaymakamlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Vali Memiş, "Neden görevden uzaklaştırıldığını devlet olarak biliyoruz. Bunu sizinle paylaşamam ama pes doğrusu" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Erzurum'da Hınıs Kaymakamı Mustafa İlhan, Narman Kaymakamı Mustafa Serin ve Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker görevinden uzaklaştırıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş, Pandemi Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının, görevden uzaklaştırılan kaymakamlarla ilgili sorusunu cevapladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 35 civarında kaymakamla ilgili FETÖ soruşturması yapıldığını ifade eden Vali Memiş, "Bizim de 3 ilçemizde Narman, Uzundere Hınıs kaymakamları görevden uzaklaştırıldı. Bu idari bir tedbir, bu mücadele devam ediyor. Özel bir çalışma. Biz istiyoruz ki hiç kimse bu tür şeylere bulaşmasın. Devletin içine sızmış, manevi duygularımızı rencide eden bir yapılanma. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Bu devlet büyük bir devlet, temizlendikçe güçleniyoruz. Daha iyiye gideceğiz. Bu tür operasyonlarla temizlendikçe daha da güçleneceğiz. Mülki idare, yargıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet, jandarmada operasyonlar oluyor olmaya devam edecek" diye konuştu.

Görevden uzaklaştırılan kaymakamlarla ilgili henüz gözaltı işlemi olmadığını belirten Vali Memiş, her soruşturmada yeni bilgilerin ortaya çıktığını söyledi. Gözaltına alınan kaymakamların bazılarının kıdemli olduklarını ifade eden Memiş, "Ben de kesin bilgiler var ama paylaşamam, soruşturma devam ediyor. Neden görevden uzaklaştırıldığını biz biliyoruz devlet olarak. Yani pes doğrusu" diye açıklamada bulundu.