Erzurum Valiliği'nden dolandırıcılara karşı uyarı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum Valiliği'nden dolandırıcılara karşı uyarı - Son Dakika

Erzurum Valiliği'nden dolandırıcılara karşı uyarı

6 saat önce

Erzurum Valiliği tarafından kendini Vali veya Vali Yardımcısı olarak tanıtanlara karşı uyarı da bulundu.

Erzurum Valiliği'nden dolandırıcılara karşı uyarı, System.String[]

Erzurum Valiliği tarafından kendini Vali veya Vali Yardımcısı olarak tanıtanlara karşı uyarı da bulundu.


Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Son günlerde ilimiz genelinde kendini Vali veya Vali Yardımcısı unvanı ile tanıtan kişiler tarafından Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında, depremzede vatandaşlarımıza yardım adı altında para talep edildiği, bu yolla vatandaşlarımızın dolandırılmak istendiği valiliğimize gelen ihbarlardan anlaşılmıştır.


Konuya ilişkin olarak, hiçbir devlet kurumu veya görevlisinin vatandaşlardan bu gibi taleplerde bulunması yasal olmadığı gibi mümkün de değildir. Bu tür telefonlarla gelen taleplere itibar edilmemesi ve böyle durumlarla karşılaşılması halinde, mutlaka kolluk kuvvetleriyle irtibata geçilmesi gerekmektedir. Arayan, şahısların telefon numaralarının tespit edilebilmesi durumunda ise polisle irtibata geçilmesi, hem vatandaşlarımızın mağdur olmalarını engelleyecek hem de haksız kazanç peşinde koşan art niyetli kişilerin yakalanmalarına yardımcı olacaktır." - ERZURUM

Deprem, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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