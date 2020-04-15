Erzurum Valiliğinden duygulandıran sessizlik videosu - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında boş kalan Erzurum'a yazılan şiir ve hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı.



Korona virüsün tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini arttırmasının ardından geçtiğimiz hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ardından hafta sonu Erzurum sokakları sessizliğe büründü. Kentte yer alan cadde ve sokaklar boş kalırken kurallara yüzde 96 oranında uyuldu.



Sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar Erzurum Valiliğinden görüntülenerek duygusal bir video dönüştürüldü. Videoya ise Öztürk Akkök ve İsmail Bingöl tarafından yazılan şiir eşlik etti. Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu video izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. - ERZURUM