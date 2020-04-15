Erzurum Valiliğinden koronavirüs süreciyle ilgili

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle ilgili "Özledik" isimli video paylaşıldı.

Kentte bulunan tarihi ve turistik yerlerin, boş kalan cadde ve sokakların, cemaatsiz camilerin, öğrencisiz okulların ve maça gidemeyen taraftarların görüntüsünün paylaşıldığı videoda, sürecin bitmesinin ardından hayatın normale döneceği anlatılan görüntülere de yer verildi.

Sözlerini, Öztürk Akkök, İsmail Bingöl'ün yazdığı, Ömer Ergedik'in seslendirdiği videoda, sürecin birliğin ve dirliğin harcıyla aşılacağı, umutların zaferini ilan edileceği günlerin yakın olduğu anlatıldı.