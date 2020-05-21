Erzurum Valiliğinden Tortum Şelalesi'ne turizm ve istihdam atağı - Son Dakika

Erzurum Valiliğinden Tortum Şelalesi'ne turizm ve istihdam atağı

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nde turizme yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Erzurum Valiliğinden Tortum Şelalesi'ne turizm ve istihdam atağı, System.String[]

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nde turizme yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Vali Okay Memiş, Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde yer alan ve 2016'da Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki şelaleyi ziyaret etti.

Türkiye'nin en büyük şelalesi olmasının yanı sıra 21 metrelik genişliği ve 48 metre yükseklikten düşen suyuyla dünyanın en yüksek şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi'nin daha çok tanınması için Erzurum Valiliğince proje hazırlandı.

Proje kapsamında, şelalenin merdivenleri yenilenmesi, led aydınlatmaların yerleştirilmesi ve birinci sınıf kafeterya ve restoranlar ile engelli vatandaşların şelaleyi görebileceği alanların inşa edilmesi planlanıyor.

Vali Memiş, bölgede incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Tortum Şelalesi'nin kentin turistik doğal güzellikleri açısından en fazla bilinen yerlerden biri olduğunu söyledi.

"Projemizle standartları arttıracağız"

Şelalede önceden bir tesis olduğunu ve yıktırıldığını ifade eden Memiş "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) üzerinden bir proje yaptık ve bu projenin yüzde 65'i hibe tarzında. Yani burada işletmecinin uygulayacağı proje, 1 milyonluk iş yaptıysa 650 bin lirasını hibe olarak, devlet olarak biz karşılayacağız. Burası standartların çok altındaydı projemizle standartları arttıracağız." dedi.

Tortum Şelalesi'nde birinci sınıf restoran ile kafeteryaların bulunmasını arzuladıklarını belirten Memiş, proje kapsamında engelli vatandaşların da şelaleyi görebileceği bir yer yaptırılacağını dile getirdi.

Memiş, proje kapsamında şelalenin merdivenlerinin de yenileceğini ve led aydınlatmayla ışıklandırılacağını belirterek "Şelalede ayrıca zipline yapıyoruz. Bunların hepsi için izinleri aldık. Yaklaşık 1 milyon lira harcayacağız. Proje tamamıyla valiliğimizin. Uzundere Belediyesi, Uzundere Kaymakamlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyemizi de proje ortağı yapıyoruz. Ortaklaşa güzel bir iş çıkaracağız. Maksadımız bu doğal güzelliklerden bütün vatandaşlarımızın, bütün dadaşların çok iyi şekilde faydalanması ve istihdam sağlamak." diye konuştu.

Söz konusu proje sayesinde şelaleye en az 500 bin turisti çekmeyi ve 500 ila 1000 kişilik istihdam sağlamayı hedeflediklerini anlatan Vali Memiş, şunları kaydetti:

"İnsanlara iş ve AŞ vereceğiz. Bu 1 milyonluk parayı harcamamızın sebebi, istihdam sağlamaktır. Burada gençler çalışacak, yemek, çay yapacak ve insanlara hizmet edecek. Burası dünyanın 4. büyük şelalesi, ama gelin görün ki devletin dikili bir ağacı yoktu. İnşallah Türkiye'nin en popüler tur otobüsleri buraya gelecek, buraları gezecekler ve Erzurum'un tanıtılmasına, kalkınmasına büyük bir katkı sağlamış olacağız."

Uzundere, Erzurum, Tortum, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 10:18 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Valiliğinden Tortum Şelalesi'ne turizm ve istihdam atağı - Son Dakika

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