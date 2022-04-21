Erzurum Valisi Memiş, AFAD personeliyle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Erzurum Valisi Memiş, AFAD personeliyle iftarda bir araya geldi

21.04.2022 11:07
Erzurum Valisi Memiş, AFAD personeliyle iftarda bir araya geldi

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) orucunu açtı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) orucunu açtı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Memiş, AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen iftar programına katılarak arama ve kurtarma personeliyle orucunu açtı.

Bir süre sohbet ettiği AFAD personeline çalışmalarında başarı dileyen Memiş, AFAD ekipleri başta olmak üzere Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 Acil Servis, AFAD gönüllüleri ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (CEKUT) ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AFAD'ın trafik kazaları, deprem, çığ ve sel gibi doğal afetlere zamanında ve yerinde müdahaleleriyle Türkiye'nin gözbebeği kurumları arasında olduğunu vurgulayan Memiş, "Erzurum'da 2 bin köye hizmet veriyoruz. Türkiye'nin en zor ama muhteşem coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Bütün zorluklara rağmen gece gündüz AFAD, 112 ekiplerimiz, Büyük Büyükşehir Belediyemiz, kara yollarımız, jandarmamız, polisimiz ve diğer gönüllü birliklerimiz ile sürekli olaylara müdahale ediyoruz. 30 yıllık meslek hayatım boyunca edindiğim tecrübeye dayanarak 'Erzurum'da Türkiye'nin en dinamik ve deneyimli kadrolarına sahibiz' diyebilirim." ifadelerini kullandı.

İftar sonrası AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ve arama ve kurtarma personeli Vali Memiş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Okay Memiş, Erzurum, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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