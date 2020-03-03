Erzurum Valisi Memiş, Ağrı'daki roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Memiş, Ağrı'daki roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Erzurum Valisi Memiş, Ağrı'daki roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti Açıklaması

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanarak helikopterle Erzurum'a getirilen 2 gümrük personeli ile patlamada ağır yaralanan askeri, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Erzurum Valisi Memiş, Ağrı'daki roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanarak helikopterle Erzurum'a getirilen 2 gümrük personeli ile patlamada ağır yaralanan askeri, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçesinde dün gerçekleşen roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük memurları Ramazan Turan ve Özgür Kavastan ile bölgede tarama yaptığı esnada önceden araziye yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Karaağaç, helikopterle getirildikleri Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde yatan yaralıları ziyaret eden Memiş, yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı, yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Memiş, yaptığı açıklamada, saldırı sonrasında bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığını hatırlattı.

Ağrı'da yaşanan olayda terörün alçaklığını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Hain saldırıda bir şehidimiz ve yaralılarımız var. Yapılan saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış ve terör mensupları köşeye sıkıştırılmıştır. Olay sonrası devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Roketli saldırıda yaralanan 2 sivil personelimiz ile bölgede mayın taraması yaparken önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan bir askerimiz, askeri ve Sağlık Bakanlığımıza ait helikopterlerimizle ilimize getirilerek tedavi altına alınmıştır. Doktorlarımız da yaralılarımızın sağlıklarına kavuşmaları için büyük bir çaba sarf ediyor. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Vali Memiş'e ziyaretlerinde, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemelmaz, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş eşlik etti.

Doğubeyazıt, Okay Memiş, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:00 Kaynak: AA
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