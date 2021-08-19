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Erzurum Valisi Memiş: "Bir göç kriziyle karşılaştık, devlet sınırı duvarlarla, tel örgülerle ve kameralarla kontrol altında tutuyor" - Son Dakika

Erzurum Valisi Memiş: "Bir göç kriziyle karşılaştık, devlet sınırı duvarlarla, tel örgülerle ve kameralarla kontrol altında tutuyor"

19.08.2021 15:57

- Erzurum Valisi Memiş: "Bir göç kriziyle karşılaştık, devlet sınırı duvarlarla, tel örgülerle ve kameralarla kontrol altında tutuyor" "Gelen insanları eşya gibi, cansız nesne gibi değerlendiremeyiz" "Bir baskıyla sınıra gelmiş göçmenler geri püskürtülüyor, geçilmesine izin verilmiyor"...

- Erzurum Valisi Memiş: "Bir göç kriziyle karşılaştık, devlet sınırı duvarlarla, tel örgülerle ve kameralarla kontrol altında tutuyor"

"Gelen insanları eşya gibi, cansız nesne gibi değerlendiremeyiz"

"Bir baskıyla sınıra gelmiş göçmenler geri püskürtülüyor, geçilmesine izin verilmiyor"

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, düzensiz göç ile alakalı açıklamalarda bulundu. Vali Memiş, "Bir göç kriziyle karşılaştık, devlet sınırı duvarlarla, tel örgülerle ve kameralarla kontrol altında tutuyor" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Valiliği'nde düzenlenen toplantıda yaşanan göç krizi ve güvenlik duvarlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Afganistan'da yaşanan olaylardan dolayı göç krizi ile karşılaştıklarını ifade eden Vali Memiş, yakalanan göçmenlerin uluslararası hukuka uygun olarak geri gönderildiğini söyledi.

Vali Memiş, "Afganistan'da yaşanan olaylardan dolayı bir göç kriziyle karşılaştık. Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı'da tamamıyla devlet sınırı duvarlarla, tel örgülerle ve kameralarla kontrol altında tutuyor. Van ve Hakkari bölgesinde henüz çevrilmemiş bir alan var oradan göçmenler geliyor. Biz yakalanan ve yakalamaya çaba sarf ettiğimiz göçmenleri, uluslararası hukuka uygun bir şekilde işlemlerini yapıp Türkiye'nin en büyük gönderme merkezi olan Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini tamamlayıp ülkelerine geri gönderiliyorlar. Afganistan'da önceden bir muhatabımız vardı Taliban'dan sonra bir muhatabımız kalmadı yönetim yok. Ama buna rağmen iade işlemlerine devam ediyoruz biz" dedi.

"Sınıra gelmiş göçmenler geri püskürtülüyor, geçilmesine izin verilmiyor"

Bu ülkenin vatandaşları olarak Batı'nın materyalist düşünceleriyle hareket edip gelen insanların eşya gibi, cansız nesne gibi değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Vali Memiş, "Bu ülkede yaşayan insanlar olarak toplumumuzun sabrının zorlandığının farkındayız. Asayiş, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çok olumsuz şekilde etkilendiğinin farkındayız. Şuanda dünyadaki ülkelerde göçmen sayısının en fazla olduğu ülke Türkiye. O insanlara bir taş muamelesi yapamayız. Bu demek değildir ki kapılarımızı açacağız, buyur edeceğiz böyle bir şey yok. Kendi vatandaşımız için her alanda uğraşıyoruz. İşsiz kardeşlerimiz için kamu kaynağını çar çur etmeden çalışma yapıyoruz. Bir baskıyla sınıra gelmiş göçmenler geri püskürtülüyor, geçilmesine izin verilmiyor. Yakalananlarla ilgili de işlem yapılıyor. Bu konuda hiç tavizimiz yok" şeklinde konuştu.

Erzurum Valisi Memiş: Bir göç kriziyle karşılaştık, devlet sınırı duvarlarla, tel örgülerle ve kameralarla kontrol altında tutuyor
Erzurum Valisi Memiş: Bir göç kriziyle karşılaştık, devlet sınırı duvarlarla, tel örgülerle ve kameralarla kontrol altında tutuyor
Erzurum Valisi Memiş: Bir göç kriziyle karşılaştık, devlet sınırı duvarlarla, tel örgülerle ve kameralarla kontrol altında tutuyor
Erzurum Valisi Memiş: Bir göç kriziyle karşılaştık, devlet sınırı duvarlarla, tel örgülerle ve kameralarla kontrol altında tutuyor

Erzurum Valiliği, Afganistan, Erzurum, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erzurum Valisi Memiş: 'Bir göç kriziyle karşılaştık, devlet sınırı duvarlarla, tel örgülerle ve kameralarla kontrol altında tutuyor' - Son Dakika


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