Son Dakika Haberleri: Erzurum Valisi Memiş, Çat İslam Eserleri Müzesi'ndeydi

Erzurum Valisi Memiş, Çat İslam Eserleri Müzesi'ndeydi

1 saat önce

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum Valisi Okay Memiş'e Çat İslam Eserleri Müzesi'ni gezdirdi.

Erzurum Valisi Memiş, Çat İslam Eserleri Müzesi'ndeydi, System.String[]
Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum Valisi Okay Memiş'e Çat İslam Eserleri Müzesi'ni gezdirdi. Vali Memiş, böyle bir eserin Çat'a ve Erzurum'a kazandırılmış olmasının büyük bir hizmet olduğunu söyledi.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın prestij projeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Çat İslam Eserleri Müzesi, ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. İçerisinde yüzlerce İslami eserin bulunduğu müzeyi bu kez de Erzurum Valisi Okay Memiş ziyaret etti. Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, müzeyi gezdirdiği özel konuğuna, müzedeki İslam eserleri hakkında bilgiler de aktardı. Erzurum Valisi Okay Memiş, Çat İslam Eserleri Müzesi'nin Erzurum'a kazandırılmış önemli bir yatırım olduğunu belirterek, Başkan Kılıç'ı tebrik etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:05 Kaynak: İHA

Arif Hikmet Kılıç, Çat, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti Cem Uzan'ın 375 Milyon Euro Ödemesi İçin Türkiye Tarafından Açılan Davada Karar verildi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:58:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Valisi Memiş, Çat İslam Eserleri Müzesi'ndeydi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]