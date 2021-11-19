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Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi - Son Dakika

Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi

19.11.2021 17:14
Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Vali Memiş, AA muhabirine, Köprüköy ilçesinde bulunduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerde tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Memiş, "Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişi sağ çıkarıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor." dedi.

Hınıs-Köprüköy kara yolu ulaşıma kapandı

Deprem anında sarsıntının etkisiyle Hınıs-Köprüköy kara yoluna kaya parçaları düştü.

Trafiğe kapatılan kara yolunda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi
Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi
Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi
Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi

Büyükşehir Belediyesi, Okay Memiş, Köprüköy, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi - Son Dakika


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