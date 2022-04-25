Erzurum Valisi Memiş, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Memiş, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle iftar yaptı

25.04.2022 21:17
Erzurum Valisi Memiş, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle iftar yaptı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Oltu ilçesinde hafızlık eğitimi alan 58 öğrenci ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Oltu ilçesinde hafızlık eğitimi alan 58 öğrenci ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Vali Memiş, ilçeye yaptığı ziyarette iftar öncesinde Oltu Organize Sanayi Bölgesi ayakkabı fabrikasında çalışan işçileri ziyaret etti. Memiş daha sonra ilçe belediyesince yapımı tamamlanan sosyal tesisleri gezerek, restorasyon çalışmalarında sona gelinen Rus Kilisesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Memiş, daha sonra Oltu Müftülüğü tarafından Tarihi Aslanpaşa Camii bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde Aleaddin Aslan Hafızlık Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Kurs öğrencisinin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından orucunu açan Memiş, burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmenin önemine işaret ederek, "Bunu hem Arapça hem de Türkçe olarak bilmeniz çok çok önemli. Bunu bilirken eş zamanlı olarak da pozitif bilimler öğrenmelisiniz. İsterseniz her alanda eğitimlerinize devam edeceksiniz. Sonuç olarak doktor, mühendis, öğretmen gibi meslekleriniz olacak. Sizin bir artınız olacak. Manevi ilimleri çok iyi bilen insanlar olarak hayatınıza devam edeceksiniz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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