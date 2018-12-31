Erzurum Valisi Memiş'in Yeni Yıl Mesajı

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Memiş, mesajında, yeni yılı yeni görev yerinde karşılamaktan mutluluk ve heyecan duyduğunu belirtti.
Umut, aydınlık ve gelecek vaat eden yeni yılın birlik ve beraberliği pekiştireceğine inandığını aktaran Memiş, şunları kaydetti:
"Yeni yılımızın huzura, mutluluğa ve daha çok büyümemize vesile olmasını temenni ediyorum. Veda ettiğimiz yılda yaptığımız bütün iş ve davranışlarımızın muhasebesini yapıp olumsuzluklardan ders çıkararak güzele ve doğruya yönelmemiz gerekiyor."
Vali Memiş ayrıca, yeni yılın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunarak, "Her yıl canlanan yeni umutların, özlemlerin, beklentilerin ve daha mutlu bir geleceğin habercisidir. En çok ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumaktır. Amacımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tüm dünyaya göstermek olmalıdır." ifadelerini kullandı.