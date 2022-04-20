Erzurum Valisi Memiş, jandarma karakolunda Mehmetçikle iftar yaptı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Memiş, jandarma karakolunda Mehmetçikle iftar yaptı

20.04.2022 00:24
Erzurum Valisi Memiş, jandarma karakolunda Mehmetçikle iftar yaptı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Şenkaya ilçesindeki jandarma karakolunda Mehmetçikle orucunu açtı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Şenkaya ilçesindeki jandarma karakolunda Mehmetçikle orucunu açtı.

İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile Kömürlü Jandarma Karakoluna giden Vali Memiş, burada Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı Yavuz Bedir, ilçe jandarma komutanı ve emniyet müdürü tarafından karşılandı.

Karakolda görevli jandarma personeliyle bir süre sohbet eden Memiş, ardından Mehmetçikle iftar yaptı.

Vali Memiş, buradaki konuşmasında, Erzurum'da jandarma ve polis teşkilatı olarak yaklaşık 1 milyon nüfusun can ve mal emniyetinin tesisi için gece gündüz mücadele verdiklerini söyledi.

Konuşmasında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Memiş, "Vatandaşımıza her zaman iyi davranmanızı özellikle istirham ediyorum. Suçluyla suçsuzu ayırmak bizim temel görevimiz. Eline silah alıp dağa çıkan bir eşkıyaya toleransımız sıfır. Eline silah alıp dağa çıkmış terörist ya teslim olacak ya da bertaraf olacak. Bunun üçüncü bir yolu yok. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

"Adalet terazisinden şaşmadan görevimizi yapacağız"

Tüm vatandaşların emrinde olduklarını vurgulayan Memiş, vatandaşlar için çalışıp onlar için mücadele verdiklerini, onların huzur ve sükunu için görev yaptıklarını belirtti.

Vali Memiş, şunları kaydetti:

"Devletin dini kardeşlerim adalettir. Biz adalet terazisinden hiçbir zaman şaşmadan görevimizi yapacağız. Bununla birlikte vatandaşımıza her zaman iyi niyetli olacağız, onlara kötü davranmayacağız. Onlara karşı hep iyi niyetli, güler yüzlü olacağız ama suçluya tolerans sıfır olacak. Bu ayrımı çok iyi yapmamız lazım. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyduğumu ifade etmek isterim. 4 yıllık Erzurum Valiliği süresince ne emniyetten ne de jandarmadan beni üzecek, mahcup edecek bir olayla karşılaşmadım. Allah hepinizden razı olsun."

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve ebediyete intikal eden gaziler için dua edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Memiş, jandarma karakolunda Mehmetçikle iftar yaptı - Son Dakika


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