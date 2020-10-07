Vali Memiş: "Küçükbaş hayvanda bir yılda hedefimiz en az 2 milyon" - Son Dakika

Vali Memiş: "Küçükbaş hayvanda bir yılda hedefimiz en az 2 milyon"

07.10.2020 17:47

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Küçükbaş hayvanda bir yılda hedefimiz en az 2 milyon. Bana da gülersiniz içinizden ama ben bu kentin potansiyelini biliyorum.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Küçükbaş hayvanda bir yılda hedefimiz en az 2 milyon. Bana da gülersiniz içinizden ama ben bu kentin potansiyelini biliyorum. 2 milyon küçükbaş hiç ütopik hedef değil." dedi.

Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da, Erzurum Valiliği ve Ziraat Bankası Bölge Başkanlığı iş birliğinde yürütülecek "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Koyunculuk Projesi'nin lansman toplantısı yapıldı.

Valisi Memiş, programda yaptığı konuşmada, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Koyunculuk Projesi"nin hayalindeki proje olduğunu belirterek, bununla vatandaşlara doğrudan katkı sağlanacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine, projenin uygulanmasına yönelik adımları dolayısıyla teşekkür eden Memiş, "Bu proje aslında bizim, çiftçilerin beklediği bir şeydi, gözümüz aydın olsun. Eminin ki bu hükümetimizin gurur duyacağı iş olacak. Erzurum olarak bu projeyi Türkiye'de 81 ilde en iyi uygulayan il olacağız, hedefimiz bu." diye konuştu.

Vali Memiş, Türkiye'nin toplam mera varlığının yüzde 13'ünün Erzurum'da olduğunu anımsatarak, "Toplam merası en fazla il Erzurum. Koyunculuk açısından en fazla müsait olan il de biziz. Projeyi en iyi uygulayan il olacağız. Mazeret yok, mazeret hedefi ve başarma niyeti olmayan bu devlete yük olmuş yöneticilerin işidir. Hodri meydan, devlet bir fırsat verdi, bu fırsatı herkes tek tek değerlendirmeli. Erzurum'un bütün ilçeleriyle bu işi üstlenmeliyiz." ifadesini kullandı.

Göreve geldiğinde Erzurum olarak 1 milyon büyükbaş hayvan varlığını hedeflediklerini ve bu hedeflere emin adımlarla yaklaştıklarını kaydeden Memiş, şöyle konuştu:

"Diğer illerin yıllık büyükbaş havyan artış hızı 3-4 bin iken biz 100 bin üzeri artış sağladık ve en az 150 bin de damızlık olarak satıyoruz. 827 bin büyükbaş rakamı açıklandı ama o 900 binin üstünde. Hedefimiz olan 1 milyona yaklaştık aslında. Büyükbaş hayvan sayısı bakımından 2, koyunculukta ise 22. sıradayız. İlçelerimizin potansiyelini biliyoruz. Küçükbaş hayvanda bir yılda hedefimiz en az 2 milyon. Bu size hiç ütopik gelmesin, bu kenti tanıyamayanlara bu hedef ütopik gelir. Bana da gülersiniz içinizden ama ben bu kentin potansiyelini biliyorum. 2 milyon küçükbaş hiç ütopik hedef değil."

Vali Memiş, Ziraat Bankası yetkilileri proje sözleşmesini imzaladığı toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile Ziraat Bankası Bölge Bankası Başkanlığı yetkilisi Gürhan Yapıcı sunum yaparak, proje hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kaymakamlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum yetkilileri katıldı.

Vali Memiş: Küçükbaş hayvanda bir yılda hedefimiz en az 2 milyon
Vali Memiş: Küçükbaş hayvanda bir yılda hedefimiz en az 2 milyon
Vali Memiş: Küçükbaş hayvanda bir yılda hedefimiz en az 2 milyon
Vali Memiş: Küçükbaş hayvanda bir yılda hedefimiz en az 2 milyon

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Bankası, Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Memiş: 'Küçükbaş hayvanda bir yılda hedefimiz en az 2 milyon' - Son Dakika


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