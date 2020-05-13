Erzurum Valisi Memiş, öğrencilerle online derse katıldı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik, "Diğer devletler hastalarını kaderlerine terk ederken, Türkiye uçakla hastasını getirip tedavi etti. Türkiye koronavirüs konusunda dünyaya örnek olacak bir başarı göstermiştir." dedi.

Vali Memiş, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin 'alan muhabirliği' dersine video konferans aracılığıyla katıldı.

Salgın sonrası ekonomik durum ve normalleşme gibi konuların konuşulduğu derste, Vali Memiş, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Memiş, Türkiye'nini salgın sürecini başından bu yana iyi yönettiğini belirterek, "Diğer devletler hastalarını kaderlerine terk ederken Türkiye uçakla hastasını getirip tedavi etti. Türkiye koronavirüs konusunda dünyaya örnek olacak bir başarı göstermiştir. Devlet hiçbir vatandaşını mağdur etmedi. İmkanlar ölçüsünde herkesin yanında olduk." diye konuştu.

Salgının ekonomik etkileri hakkında da görüşlerini paylaşan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya ekonomisi şu anda çok zor bir dönemden geçiyor. Buna rağmen hükumetimiz kendi kaynaklarıyla ülke insanının birlik ve beraberliğiyle bu belanın üstesinden gelmektedir. Doğal olarak bazı projelerde aksamalar yaşanmıştır ama bizler şu dönemde Erzurum havalimanında yapımı devam eden CAT 3 sisteminin çalışmalarına hız verdik. Ankara ve İstanbul'dan sonra burada yapılacak yapılacak bu sistemle Erzurum bölgenin hava ulaşım merkezi olacaktır."