Erzurum Valisi Memiş, şehit ailesinin iftar sofrasına konuk oldu - Son Dakika
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Erzurum Valisi Memiş, şehit ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

06.04.2022 01:03
Erzurum Valisi Memiş, şehit ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler, şehit ailesiyle iftar yaptı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler, şehit ailesiyle iftar yaptı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Memiş, ardından esnafla bir araya gelip bir süre sohbet etti.

Daha sonra Memiş, 2006 yılında Şırnak Küpeli bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Muhammet Binici'nin baba ocağına geçerek şehit ailesiyle iftar yaptı.

Şehit ailesiyle sohbet eden Memiş, "Bu ülkede huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu vatan için bedenini siper eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz." dedi.

Memiş, şehit yakınlarının devlete emanet olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Onların sayesinde bu iftar sofralarında huzur ve güven içerisinde iftarımızı açıyoruz. Sizler, bizlere şehidimizin emanetisiniz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Şehitlerimiz bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için bedenlerini siper etmiştir. Bu mübarek ramazan ayında tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bizleri onlara karşı mahcup etmesin."

Vali Memiş'e, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş eşlik etti.

Memiş, önceki gün de Şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu'nun ailesiyle iftarda buluşmuştu.

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Okay Memiş, Jandarma, Erzurum, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Memiş, şehit ailesinin iftar sofrasına konuk oldu - Son Dakika


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