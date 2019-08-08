Erzurum Valisi Memiş'ten işletmeciye "kamulaştırma" uyarısı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nde yer alan işletmenin sahibi Recep Ata'yı, yeterli düzenleme ve proje yapmadığı takdirde bölgenin kamulaştırılacağı konusunda uyardı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nde yer alan işletmenin sahibi Recep Ata'yı, yeterli düzenleme ve proje yapmadığı takdirde bölgenin kamulaştırılacağı konusunda uyardı.

Memiş, beraberindeki Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ve ilgili kurum yetkilileriyle Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresinde yer alan ve Afrika'daki Vietorio Şelalesi ile Amerika'daki Niagara Şelalesi'nin ardından 48 metreden aşağı düşen suyuyla dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olan Tortum'a geldi.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen ilçede yer alan şelalenin çevresinde yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alan Memiş, şelaledeki işletmenin sahibi Recep Ata'yı şelale etrafında standartları yüksek bir işletme yapması konusunda uyardı.

Memiş, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şelale çevresindeki işletmeye tepki göstererek, muhteşem ve doğa harikası bir güzelliğin Erzurumlular olarak israf edildiğini söyledi.

Böyle bir özensizlik görmediğini ifade eden Memiş, "Bu başta Erzurum Valisi olarak benim sorumluluğum. Geldiğim günden beri bütün o bürokratik işlemleri tamamlamak için mücadele verdim ve en sonunda son bir toplantıyla inşallah bütün bu bürokratik engelli aşıyoruz. Özel firma işletmecisi Recep Ata beyden bütün kameralarının önünde söz alıyorum, aksi takdirde burayı kamulaştıracağız. Eğer iyi bir işletme, standartları yüksek ve en az beş yıldız standartlarında işletme olmazsa bu bölgeyi kamulaştıracağız." diye konuştu.

Memiş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü ile görüştüğünü anlatarak, Ata'ya hitaben şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz hafta sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye dosya verdim. Burada 8,5 milyonluk projemiz var ve bu projeyi Allah nasip ederse bir ay sonra başlatıyoruz. İşletme sahibi Ata'dan da ricamız, yaptığınız projenin bir an evvel hayata geçmesi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) 500 bin avroluk projenizin çıkması için uğraşıyoruz. 500 bin avro az bir para değil, bu miktarı hibe olarak alacaksınız, baba evlada, evlat babaya, kardeş kardeşe vermez. Dolasıyla iyi niyetimizi göreceksiniz ve buranın standartlarını yükselteceksiniz. Burayı bütün Erzurumluların, tüm dadaşların gurur duyacağı bir tesis haline getireceksiniz ve para kazanacaksınız. En az 50 kişiyi, 100 kişiyi istihdam edeceksiniz. Buraya gelirken utanıp sıkılmayacağız, hem güvenliğini arttıracağız hem de standartları yükselteceğiz. En az 500 bin turist hedefliyoruz. Sana o, gelir olarak geri dönecek, hem de çok kısa süre içerisinde. Yaptığın tüm harcamaları bir yılda çıkarabilirsin."

"Tortum Şelalesi'ni Erzurum'a yakışır, gurur duyulan tesis haline getireceğiz"

Gelecek ay yapılacak toplantıda bütün projelerin olumlu sonuçlanmasını beklediğini ifade eden Memiş, "Toplantıdan itibaren biz kazmayı ve kepçeleri vuracağız, görülen bütün düzensizlikleri ortadan kaldıracağız. Burayı Erzurum'a yakışır, gurur duyulan tesis haline getireceğiz." diye konuştu.

İşletme sahibi Recep Ata ise Ata kardeşler olarak seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar uğraştık ama sonuç alamadık, bundan sonra engeller kalktı, birtakım pürüzler var, onlar da bir ay sonra kalkıyor. Hazırladığımız projeyi kamuoyuna sunacağız. Ondan sonra projenin yapımına başlayacağız. Biz de aile olarak seferberlik ilan ediyoruz ve söz veriyoruz, sizlere ve ülkemize mahcup olmayacağız. Seneye sezon başında projemizi gerçekleştirmiş olacağız. Tesisimizi hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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