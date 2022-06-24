Erzurum Valisi Memiş'ten kolluk kuvvetlerine "vatandaş" ve "hukuk" konularında tavsiyeler - Son Dakika
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Erzurum Valisi Memiş'ten kolluk kuvvetlerine "vatandaş" ve "hukuk" konularında tavsiyeler

24.06.2022 14:36

Erzurum Valisi Okay Memiş, kolluk kuvvetlerinin sorumluluklarına çok dikkat etmesi ve vatandaşlara iyi davranması gerektiğini belirtti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kolluk kuvvetlerinin sorumluluklarına çok dikkat etmesi ve vatandaşlara iyi davranması gerektiğini belirtti.

Vali Memiş, valilik toplantı salonunda İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kolluk Gözetim Komisyonu Hakkında Kamu Farkındalığının Arttırılması Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, devletten taraf olan bir konumda olduklarını ve yasalara göre hareket ettiklerini söyledi.

Devletten taraf olduklarını ancak anayasaya göre yargının Türk milleti adına karar verdiğine işaret eden Memiş, "Biz devletten tarafız ama kendi başımıza göre hareket edecek değiliz, hukuk içinde hareket edeceğiz. Kanun ve tüzük anayasanın temel prensipleridir. Bize ne emrediyorsa, kanunlarda kalarak hareket etmek durumundayız. Bu yüzden taraf olduğumuzu ifade ediyorum. Jandarmamız, polisimiz ve güvenlik korucularımız bizlerin başının tacı, gözümüzün nurudur." dedi.

Mevzuatta vali, büyükelçi ve cumhurbaşkanının devleti temsil ettiğinin açıkça yazdığını hatırlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Bu üniformaları giyenlerin mesuliyeti, vatandaşın gözünde çok daha önemli ve değerlidir. Kolluk kuvvetlerinin bu duruma çok dikkat etmesi ve vatandaşa iyi davranması gerekiyor. Onların yapacağı kötü muamele, diğer kamu görevlilerinin yaptıklarından daha farklı neticeler ortaya çıkarabilir. Vatandaşın emrindeyiz. Bize birtakım imkanlar veriliyorsa bunlar insanlara hava atmak, vatandaşa tepeden bakmak için değil. Dengeyi korumak durumundayız. Bizler hiçbir vatandaşımıza din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş ve inanç ayrımı yapmadan görev yapmak zorundayız. Bizler devletten maaş alan insanlarız ve devlete olan borcumuz görevimizi layıkıyla yapmaktır. Bizlerin görev yaparken anayasal ilkelere uygun hareket etmesi boynumuzun borcudur."

Güvenlik güçlerine yönelik şikayetler kayıt altına alınıyor

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın da kolluk gözetiminin kurulmasıyla şikayet ve ihbarları kayıt altına alma amacında olduklarını anlattı.

Kolluk gözetimin kurulmasıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin işlediği iddia edilen suç, eylem veya tutumlar hakkında ihbar ve şikayetleri merkezi bir sistemle kayıt altına almayı amaçladıklarını dile getiren Akın, "Komisyon, Bakanlık bünyesinde kurulan bağımsız ve sürekli bir kurum olarak yapılandırılmıştır. Komisyon, illerde Valilik, İl İdare Kurulu Müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilçelerdeki yazı işleri müdürlükleri personel dairesi bünyesinde kolluk şikayet büroları şeklinde teşkilatlandırılmıştır." bilgisini verdi.

Programa, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök, Mülkiye başmüfettişleri Hakan Arıkan ile Dr. İmran Kürşad Ağca, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

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