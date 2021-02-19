Erzurum Valisi Memiş: "Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu yönde değerlendireceğiz" - Son Dakika

Erzurum Valisi Memiş: "Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu yönde değerlendireceğiz"

19.02.2021 14:23
Erzurum Valisi Memiş:

Erzurum Valisi Okay Memiş, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Aşı olduktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Memiş, vaka sayılarına göre Mart ayında uygulanacak iller bazındaki kısıtlamalarla ilgili Erzurum için, "Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu yönde değerlendireceğiz" dedi.

Sabah saatlerinde Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesine gelen Erzurum Valisi Okay Memiş'i İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve hastane yetkilileri kapıda karşıladı. Hastane görevlileri ile selamlaşan Vali Memiş, aşı koltuğuna oturdu. Korona virüs aşısının ilk dozunu yaptıran Vali Memiş, aşının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Valiyim diye ayrıcalıklı bir aşı olmadı"

Aşısını yaptıran Vali Memiş, "Erzurum'da soğuk iklim olmasına rağmen son verileri Sağlık Bakanımız açıklıyor. Ne gibi tedbirler almamız konusunda sürekli bilgilendirme yapıyor. Ben 50 yaşındayım. Özellikle söyleyeyim ki ben valiyim diye ayrıcalık tanınmadı. Çünkü aşı olmak için sıra bekleyen vatandaşlarımız var. Valiyim diye ayrıcalığım yoktur. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen aşılama izni ile aşı oldum. Örnek olması adına aşı oluyorum. Aşılanmaya son derece destek veriyorum. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı çalışmaları var, bizim de yerli aşımız var. Bizlere düşen şey bir an önce aşı olmak. Pandemiyi bitirmek ekonomiyi canlandırmak için bir an önce aşı olmamız gerekiyor" dedi.

"Rakam verdiğimiz de ya rehavet ya da panik oluşuyor"

İllerdeki Pandemi gidişatına göre bir düzenleme yapılacağını ifade eden Vali Memiş, "Erzurum olarak tüm vatandaşlarımızdan ricam kesinlikle kurallara uymamız. Bu gün itibariyle birinci doz aşımı oldum ikinci aşımı 28 gün sonra yaptıracağım. Aşılama olsam dahi kurallara yine uyacağım. İnsanlarımız alınan kararlardan elbette çok sıkıldılar. Erzurum olarak tüm Dadaşlara kurallara uydukları için çok teşekkür ederim. Sayı vermek istemiyorum, bir rakam söylüyoruz rehavet oluşuyor, bir ramak söylüyoruz bu sefer de panik oluşuyor" diye konuştu.

"Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirler olumlu yönde"

Ülke genelinde vaka sayılarında bir düşüş olduğunu belirten Vali Memiş, "Yeniden bir pik yapma ihtimaline karşı da tedbirlere uymamız gerekiyor. Bir yıla yakın zamandır iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaflarımız var, buraların açılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Bilim Kurulunun açıklamalarına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. YÖK Üniversitelerin açılması konusunda çalışmalar yapıyor. Şunu söyleyeyim ki Bilim Kurulu ne diyorsa bizler onu yapacağız. Bilim Kurulu'nun açıklamalarına göre esnek çalışma ile ilgili açıklamalar yapacağız. Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu yönde değerlendireceğiz. Sırası gelen vatandaşlarımızın kesinlikle aşı olmalarına davet ediyorum. Korona ya kapılmadım ama bir şekilde ben de bu aşı ile muhatap oldum. Yani aşı yaptırarak Korona ile muhatap oldum. Erzurum ile ilgili güzel şeyler söyleyebiliriz. Aşılanma konusunda da iyi olmalıyız. Aşılanma rakamlarımız biraz düşük" ifadelerini kullandı.

"Erzurum'da 45 bin aşılanma yapıldı"

Aşılama sayısı hakkında bilgi veren Vali Memiş, "Şu ana kadar Erzurum'da 45 bin civarında bir aşılama var ki bu yetersiz. Bizler bu sayıyı en az 200 bin veya 300 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Erzurum Valisi Memiş: Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu yönde değerlendireceğiz
Erzurum Valisi Memiş: Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu yönde değerlendireceğiz
Erzurum Valisi Memiş: Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu yönde değerlendireceğiz

Koronavirüs, Okay Memiş, Erzurum, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Memiş: 'Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu yönde değerlendireceğiz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun sevgilisi psikiyatri kliniğine yatırıldı Kılıçdaroğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısına Destici'nin HDP'ye yönelik eleştirileri damga vurdu Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti Ters şeride giren otomobil otobüsle çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı İl Başkanı kürsüde konuşurken Divan Kurulu'ndan uyarı geldi: Seni Cumhurbaşkanına şikayet ederim Kanser geçirdiği için korona aşısını sağ koldan olan Nilüfer'den kendisini tiye alan takipçisine cevap Aç kalan sokak köpekleri 280 damızlık kazı telef etti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi         
14:10
Koronavirüs kurallarını ihlal ederek ev partisine katılan Rangerslı futbolcular kadro dışı bırakıldı Koronavirüs kurallarını ihlal ederek ev partisine katılan Rangerslı futbolcular kadro dışı bırakıldı         
13:30
Cezaevinden izinli çıkan mahkumun makatından iki adet cep telefonu çıktı Cezaevinden izinli çıkan mahkumun makatından iki adet cep telefonu çıktı         
12:39
Müge Anlı'nın programında ayrılan Arif Verimli, rakip kanala mı transfer oldu? Jet hızında yanıt geldi Müge Anlı'nın programında ayrılan Arif Verimli, rakip kanala mı transfer oldu? Jet hızında yanıt geldi         
12:16
Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu         
12:00
Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor         
11:57
13 yaşındaki erkek çocuğu, kendisini istismar eden yaşlı adamı sokak ortasında kovaladı 13 yaşındaki erkek çocuğu, kendisini istismar eden yaşlı adamı sokak ortasında kovaladı         
11:12
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı         
10:20
Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:02
Cezaevindeki genç, Cezaevindeki genç, "sperm kaçırma" yöntemiyle hapishanede baba oldu         
08:53
Hobi olarak başladığı mantar üretiminde, siparişlere yetişemeyince işleri büyütmek için kolları sıvadı Hobi olarak başladığı mantar üretiminde, siparişlere yetişemeyince işleri büyütmek için kolları sıvadı         
08:32
Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti         
07:48
Hareketli gece! Müşteriyi rahatsız eden koku, taksicinin uyuşturucu düzeneğini ele verdi Hareketli gece! Müşteriyi rahatsız eden koku, taksicinin uyuşturucu düzeneğini ele verdi         
06:03
Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti         
23:56
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük         
18:47
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı         
17:31
Kanıyla yere kendisini kimin vurduğunu yazan kadının kocasından pes dedirten sözler: İsteyerek olmadı Kanıyla yere kendisini kimin vurduğunu yazan kadının kocasından pes dedirten sözler: İsteyerek olmadı         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2021 14:33:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Valisi Memiş: "Vaka sayılarında bir yükselme olmaz ise Erzurum ile ilgili tedbirleri olumlu yönde değerlendireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei