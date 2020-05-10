Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Memiş, mesajında, yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen, karşılıksız sevgi, hoşgörü ve mutluluk kaynağının anneler olduğunu belirtti.

Annelerin, insanın karakterini belirleyen, toplumu şekillendiren kilit taşı olduğunu aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şekilde ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat ve merhamet dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şeklide ödenemez. Bilmeliyiz ki sevgili Peygamberimiz, Hadis-i Şerif'inde 'Cennet annelerin ayakları altındadır' ifadesiyle cennete giden yolun merhamet ve muhabbet kaynağı annelerimizin rızasından geçtiğini bildirmektedir. Bugün üzerimizdeki haklarını asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize vazgeçilmez varlığımız olduklarını göstermek için fırsat günüdür."