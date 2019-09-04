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Erzurum Valisi Okay Memiş'den Aras Edaş'a ziyaret

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, Aras EDAŞ'ı ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş'den Aras Edaş'a ziyaret, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, Aras EDAŞ'ı ziyaret etti. Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş'tan şirketin teknik altyapısı ve elektrik dağıtım hizmetleri hakkında bilgi alan Vali Memiş, Aras EDAŞ'ın yönetim kadrosunu tebrik etti.


Aras EDAŞ'ın dijitalleşme, saha takip ve izleme, lojistik ve sistem altyapısını yerinde görmek isteyen Vali Okay Memiş, Müşteri Teknik Hizmetleri, Lojistik şefliği ve SCADA (Uzaktan İzleme ve Değerlendirme Sistemi) Merkezini gezerek bilgi aldı. Aras EDAŞ'ın arıza tespit ve takibini, elektrik kesintisi ve kesinti yönetim sistemini, bakım çalışmalarını sahada anlık ve canlı izleme çalışmalarını, yerinde inceleyen ve bu sistemlerin büyük bir kısmının Aras EDAŞ'ın yazılım ekibinin oluşturduğunu öğrenen Vali Memiş, " Aras EDAŞ'ın kendi sistemlerini oluşturması takdirlik bir iş." dedi.


Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, müşteri memnuniyeti adına mevcut teknolojilerin üzerine kendi teknolojilerini bina ettiklerine vurgu yaparak, " Mevcut teknolojiler elbetteki çok değerli. Ama bizim bir üslubumuz var. Bu teknolojileri kendi bölgemize ve çalışma hayatımıza göre şekillendiriyoruz. Örneğin SCADA sistemimiz sayesinde arıza oluştuğu anda ihbar gelmeden arızayı tespit edip arızaya müdahale etmemiz, müşterinin arızayı hissetmesinden önce giderebilmemizi sağlıyor. Aynı şekilde araç takip sistemi mevcut takip işlemini yerine getirirken, bizim kendi yazılımımız da araçların amortisman durumunu, yakıt ve kilometre durumunu, kaza durumunu tespit ediyor ve raporluyor. ve bu çalışma tamamen Aras EDAŞ'ın yazılım ekibi tarafından yapılıyor ve kullanımımıza sunuluyor. Teknoloji konusundaki felsefemiz aynı şekilde SCADA ve Çağrı Merkezimiz için de geçerli. Bu hareketimiz bütün sistemlerimiz için bize ivme kazandırıyor." diye konuştu.


Aras EDAŞ'ın teknoloji atağını gurur verici olarak adlandıran Erzurum Valisi Okay Memiş, Genel Müdür Fikret Akbaş'ı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ve takdir etti. - ERZURUM

Okay Memiş, Erzurum, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:11 Kaynak: İHA
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