Erzurum Valisi Okay Memiş, deprem bölgesine giden ekipleri uğurladı - Son Dakika

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Erzurum Valisi Okay Memiş, deprem bölgesine giden ekipleri uğurladı
6 saat önce
Erzurum Valisi Okay Memiş, Elazığ depreminin ardından bölgeye gidecek AFAD ekiplerini uğurladı. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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