Erzurum Valisi Okay Memiş, deprem bölgesine giden ekipleri uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Okay Memiş, deprem bölgesine giden ekipleri uğurladı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, deprem bölgesine giden ekipleri uğurladı

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, Elazığ depreminin ardından bölgeye gidecek AFAD ekiplerini uğurladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Elazığ depreminin ardından bölgeye gidecek AFAD ekiplerini uğurladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, deprem bölgesine giden ekipleri uğurladı

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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