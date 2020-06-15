Erzurum Valisi Okay Memiş, depremin yıkıma neden olduğu mezralarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, depremin yıkıma neden olduğu mezralarda incelemelerde bulundu

-Erzurum ve Bingöl valilerinin deprem değerlendirmesi

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Bingöl Karlıova meydana gelen depremin hasara neden olduğu Çat ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Beraberinde Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Semih Okyar, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak ile birlikte depremin hasara yol açtığı alanlarda inceleme yapan Vali Okay Memiş, vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Çat Hükümet konağı önünde oluşturulan kriz merkezinde incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, vatandaşların taleplerini dinledi. Beraberindeki heyet ile Darabi ve Karaca mezralarına geçen Vali Okay Memiş, burada depremde hasar gören evleri inceledi,

Yolda Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile karşılaşan Erzurum Valisi Okay Memiş, bir süre değerlendirmede bulundular. Vali Memiş son olarak Çat ilçesi Has Jandarma karakolunu ziyaret etti.