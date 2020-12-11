Erzurum Valisi Okay Memiş: "Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun" - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş: "Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun"

11.12.2020 00:58
Erzurum Valisi Okay Memiş:

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 72 yıl önce bugün, 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edildiğini belirten Vali Okay Memiş, "Bu tarihten itibaren de her yıl 10 Aralık "Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlanılmaktadır. Valilik olarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkan tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz.

Bu başarının kalıcı hale getirilmesi amacıyla, valiliğimiz bünyesinde mevcut İnsan Hakları Bürosunun idari kapasitesinin arttırılması, hak ihlaline uğramış vatandaşlarımızın başvuru ve her türlü iletişim araçlarının açık tutulması ve hukuki işlemlerin geciktirilmeden yapılması hususlarında; gereken çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

"Demokratik toplumlarda olduğu gibi ilimizde de çevredeki sorunlara duyarsız kalmayıp, sorunların çözümü için öneriler sunmak, sorunun bir parçası olmayıp, çözümler üretmek, hepimizin en temel vatandaşlık görevidir" diyen Vali Memiş, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Erzurum Valiliği olarak, tüm vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şehirde yaşamaları için insan hak ve hürriyetlerini etkin kılmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda; pandemi döneminin gerektirdiği kurallara uymakta insan hakları içerisine girdiğinden, COVID-19'la mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığımızın yanı sıra ilgili bakanlıklarımızca da alınan tüm önlemlere uymak ve uymayan vatandaşlarımızı da uygun bir dille uyarmak, hepimizin hem insani hem de vicdani bir sorumluluğudur. Bu nedenle, Dünyayı saran bu virüsten kurtulmak için "maske, sosyal mesafe ve temizlik", kurallarına uymaya özen göstermeliyiz.

Bu vesileyle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü ve takip eden hafta içerisinde kutlanan İnsan Hakları Haftası'nın başta hak ihlali yaşayan tüm insanların, bu elem ve esef verici durumlarından kurtulmalarını ve milletimize; sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bu özel gününü en içten duygularımla kutluyorum." - ERZURUM

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Okay Memiş: 'Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun' - Son Dakika


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