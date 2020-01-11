Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilerle bir araya geldi

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.


Palandöken Otel'de düzenlenen programda konuşan Vali Memiş, Türkiye'nin en güçlü yerel basını arasında Erzurum'un da bulunduğunu söyledi.


Toplantıda gazetecilerin sorularını da cevaplayan Vali Okay Memiş, vaktinde yetiştirilemediği için Erzurum'da yaşanan uçak krizine de değindi. Bu hususta tüm sorumluluğun kendisine ait olduğuna vurgu yapan Vali Memiş, uçuşların yedek pistten yapıldığını ancak bunun ihtiyacı karşılayamadığını hatırlattı. Vali Memiş, yaptığı değerlendirmede yapımı yarım kalan pistten ötürü ne müteahhidin, ne bürokratların ne de başka kimsenin bir kusuru olmadığını gecikmenin askeriyenin, pistle alakalı bir malzeme talebinden kaynaklandığını bildirdi.


Vali Okay Memiş, daha sonra gazetecilerin sorunlarını dinledi. - ERZURUM

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Palandöken, Okay Memiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
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