Erzurum Valisi Okay Memiş, görme engelli öğrenciyle şarkı söyledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Okay Memiş, görme engelli öğrenciyle şarkı söyledi - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, görme engelli öğrenciyle şarkı söyledi

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, 7-14 Ocak'ta düzenlenen "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla engelli öğrencileri ziyaret etti, biriyle şarkı söyledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, görme engelli öğrenciyle şarkı söyledi, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, 7-14 Ocak'ta düzenlenen "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla engelli öğrencileri ziyaret etti, biriyle şarkı söyledi.

Kentteki Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaretinde öğrencilerle aynı sıralara oturarak derslere katılan Memiş, özel eğitim 7. sınıf öğrencisi görme engelli Mehmet Taha Genç'e "Müzikle aran nasıl?" diye sordu.

Memiş, sesinin güzel olduğunu ifade ederek "Geceler" isimli türküyü söylemeye başlayan Genç'e eşlik etti.

Diğer öğrenciler ile de yakından ilgilenen Memiş, daha sonra Özel Eğitim Meslek Lisesine geçerek, öğrencilerin el emeği ile yaptığı malzemeleri inceledi.

Memiş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların daha rahat ortamlarda eğitim görmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Huzurlu bir ortamda bireylerin yaşamlarını sürdürmeleri gerektiğini anlatan Memiş, "Gerek sosyal yaşamda gerekse iş hayatında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli engeller ile karşılaşan engelli vatandaşlarımızın farkına varmak ve onlarla yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Mutlu ve huzurlu olmanın en önemli şartının eşit şartlarda yaşam sürmenin olduğunu vurgulayan Memiş, zorlukları birlikte aşmanın önemine işaret etti.

Memiş, ziyaretin ardından engelli öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:34 Kaynak: AA
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