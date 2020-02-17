Erzurum Valisi Okay Memiş, İdlib'de yaralanan askeri evinde ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Okay Memiş, İdlib'de yaralanan askeri evinde ziyaret etti - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, İdlib'de yaralanan askeri evinde ziyaret etti

7 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin topçu atışlarıyla yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Oktay Kaplan'ı evinde ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İdlib'de yaralanan askeri evinde ziyaret etti, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin topçu atışlarıyla yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Oktay Kaplan'ı evinde ziyaret etti.

İdlib'de 10 Şubat'ta rejim güçlerince atılan top atışları sonucu yaralanan Kaplan, Antakya Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından memleketi Erzurum'a geldi.

Vali Memiş'de Kaplan'ı evinde ziyaret edip kendisine ve ailesine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Memiş, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Suriye'de önemli bir mücadelede bulunduğunu belirterek, "Ülkemiz ile Arabistan, Balkanlar ve Kuzey Afrika arasında tarihi bağlar var. Bizler buralara gönül coğrafyamız diyoruz." dedi.

Türkiye'nin emperyalist güçlere karşı verdiği mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Memiş, "Ülkenin güneyinde bir taşeron devlet kurmak istiyorlar. Biz buna Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla engel olduk. Tüm dünyaya 'sizin böyle bir niyetiniz olabilir ama biz büyük Türkiye Cumhuriyeti olarak, Cumhurbaşkanı, kahraman ordusu ve kahraman milleti ile buna engel olacağız ve de engel olduk' mesajı verdik. Bunun için oradayız ve bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Oktay Kaplan ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin İdlib'de bulunması büyük önem taşıyor. Bizler orada olmasak o bölgede dış güçlerce bir devlet kurulacak ve sonrasında ilk hedef Türkiye olacak. Bazen diyorlar 'Bizim İdlib'de ne işimiz var?' Başka devletler 10 bin kilometre öteden gelmiş ama orası bizim sınırımız. Sınırımızı korumak da en büyük görevimizdir."

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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