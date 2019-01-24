Son Dakika Haberleri: Erzurum Valisi Okay Memiş'in Eşinden Şehit Ailelerine Ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş'in Eşinden Şehit Ailelerine Ziyaret

36 dakika önce

Erzurum Valisi Okay Memiş'in eşi Sibel İnci Memiş, şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in Eşinden Şehit Ailelerine Ziyaret, System.String[]
Erzurum Valisi Okay Memiş'in eşi Sibel İnci Memiş, şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sibel İnci Memiş'in Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Muhammed Kır, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit?olan Yunus? Çelebi, Fırat Kalkanı Harek'tı'nda şehit olan Burak Karakoç, Afrin'de bombalı tuzakla şehit olan UMKE görevlisi?Burak Tatar, Diyabakır'ın Lice İlçesinde şehit olan Metin Aydemir, Şırnak'ta şehit olan Kadir Kayveni, Hakkari'de şehit olan Adem Gezer ve 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütünce gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminde şehit düşen Murat Ellik'in aileleri ile aynı gece şehit olan Edip Zengin'in ailesini evlerinde ziyaret ettiği belirtildi.

Memiş'in şehit evlerindeki çocuklara çeşitli hediyeler verdiği aktarılan açıklamada, şehitlerin eş ve annelerinin ise ziyaretten memnuniyet duydukları aktarıldı.

Ziyaretlerde Memiş'e, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş'in da eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sibel İnci Memiş de şehit ailelerinin her fırsatta yanlarında olacağını belirterek, "Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehitlerin hakları asla ödenmez. Şehitlerin aile ve yakınları devlete ve millete emanettir." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Hakkari, Okay Memiş, Erzurum, Güncel
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