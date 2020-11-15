Erzurum Valisi Okay Memiş, İş Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, 2. Organize Sanayi Bölgesindeki inşaat çalışmaları devam eden İş Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

20 atölyeden oluşan ve bin kişinin istihdam edilmesi planlanan merkezdeki çalışmaları kontrol eden Memiş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Memiş, daha sonra beraberindekilerle süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren 6 yerel işletmecinin iş birliği yaparak kurduğu tesisi ziyaret etti.

4 bin metrekare alana kurulan fabrika hakkında bilgi alan Memiş, incelemelerinin ardından tesisten ayrıldı.