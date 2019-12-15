Erzurum Valisi Okay Memiş kayakseverleri Palandöken'e davet etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Okay Memiş kayakseverleri Palandöken'e davet etti - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş kayakseverleri Palandöken'e davet etti

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte kayak sezonunun açıldığını belirterek, kayakseverleri Palandöken Kayak Merkezi'ne davet etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş kayakseverleri Palandöken'e davet etti, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte kayak sezonunun açıldığını belirterek, kayakseverleri Palandöken Kayak Merkezi'ne davet etti.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de hafta sonu tatilini fırsat bilen binlerce kişi, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Yüksek standartlardaki otelleri ve kafeteryaları bünyesinde barındıran Palandöken, yenilenmiş pistleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece, kar kalınlığının ise 55 santimetre olduğu Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, çeşitli aktiviteler ile doyasıya eğlenme imkanı buldu.

Hafta sonunu kayak yaparak geçiren Erzurum Valisi Memiş, 6 Aralık Cuma itibarıyla Palandöken'de kayak sezonunu, konserler ve muhteşem gösterilerle açtıklarını anımsattı.

Palandöken'in dünyanın ve Türkiye'nin en değerli pistlerine sahip olduğuna işaret eden Memiş, "Palandöken, muhteşem tesisleri ve 15 kilometrelik kesintisiz pistleriyle kayak yapılan ender yerlerden birisi, profesyonel, amatör ve orta seviyedeki kayakçıların rahatlıkla kullanabileceği bir pisttir. Pistlerimiz tamamen yenilenerek toplamda 100 kilometrelik pist uzunluğuna ulaştı. Büyükşehir Belediyesinin ve otellerin kafeteryalarıyla kış turizmine hazır bir Palandöken var. Kayakseverleri Palandöken'e davet ediyoruz."

Palandöken, Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü
HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
22:46 Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
22:45 Sivas'ta mevlit yemeği 19 kişiyi hastanelik etti - Son Dakika
22:45 İmam nikahlı eşini, sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
22:45 Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
22:44 Spor abdulluah avcı'nın açıklamaları - Son Dakika
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 22:54:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Valisi Okay Memiş kayakseverleri Palandöken'e davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]