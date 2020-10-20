Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 denetimlerine katıldı

20.10.2020 11:05
Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 denetimlerine katıldı, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kentte yapılan denetimlere katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kentte yapılan denetimlere katıldı.

Erzurum'da İçişleri Bakanlığının ek genelgesi kapsamında kafe, restoran ve eğlence yerlerine yönelik Vali Memiş başkanlığında gerçekleştirilen denetimler, Cumhuriyet Caddesi'nde yapıldı. Denetimlerde, esnaf ve vatandaşlar salgına karşı da bilgilendirildi.

İşletme sahiplerini kurallara uymaları konusunda uyaran Memiş, denetimlerde karşılaştığı vatandaşlardan hijyen, sosyal mesafeye dikkat ederek maske takmalarını istedi.

Memiş, denetimlerde kurallara riayet eden vatandaş ve esnafa teşekkür etti.

Cumhuriyet Caddesi, Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika

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