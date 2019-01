Erzurum Valisi Okay Memiş, Oral Et Entegre Tesislerini Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, Oral Et Entegre tesislerini ziyaret etti.



Vali Okay Memiş'e ziyaretinde İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'da eşlik etti. Şirket girişinde Oral Et Entegre A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından karşılanan Vali Memiş, tesis hakkında Başkan Oral'dan bilgiler aldı.



Başkan Oral, günlük 550 büyükbaş Hayvan kesim kapasiteli bir tesis olduklarını, tesiste başta kavurma ve sucuk olmak üzere kıyma, köfte, sosis, salam ve pastırma et ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiğini belirterek, "kalite yönetim sistemi ve gıda güvenliği prensiplerini tamamladık. Üretimlerimiz, veteriner hekim ve gıda mühendislerinin yönetimde gerçekleştirilmektedir. "Yiyemeyeceğin Ürünü Satma" ilkesiyle kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmaktayız. Bu anlamda tesis bünyesinde mevcut oto kontrol laboratuvarında hijyen ve kalite takibi yapılarak ürünlerimiz piyasaya arz edilmektedir." şeklinde konuştu.



Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ile birlikte tesisi ziyaret eden Vali Memiş, sektörün önündeki temel sorunların halledilip mevcut kapasitesinin artırılması için Oral Et Entegre A.Ş'ye gerekli desteği vereceğini vurguladı. Bölgenin en modern tesisleri arasında gösterilen Oral Et Entegre, tarım ve hayvancılık alanında da gelişimini arttırarak devam ettiren ilimizde, tarım yatırımlarına devletimizin sağladığı önemli desteklerin olduğunu ve bu destekler ile çok önemli avantajlara sahip olduğunu da sözlerine ekledi.



Vali Memiş, "Oral Et Entegre A.Ş, bölge için büyük bir şans "



Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum ve bölgenin en önemli et entegre tesislerinden biri olan Oral Et Entegre A.Ş 'nin son dönemlerde adından fazlasıyla söz ettirdiğini vurgulayarak, tüketicilerin beklentilerini modern teknolojiyi kullanarak, kalite ve hijyen konusunda taviz vermeden sürdürebilen nadir firmalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bugün ziyaret etme fırsatı bulduğumuz, Oral Et Entegre A.Ş'nin kesimhane, soğuk hava depoları, parçalama ve üretim paketleme, fermantasyon ve sevkiyat bölümleri ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek bir kapasitede bir tesistir. Gerçekten Erzurum ve bölge için büyük bir şans olan bu tesisimiz Oral Et Enteğre A.Ş'yi hak ettiği yere taşımaya kararlıyız." dedi.



Başkan Oral ziyaretin anısına Vali Okay Memiş'e el dokumalı ehram ipinden yapılmış erkek atkı takımı ile bayan şal takımı hediye etti. - ERZURUM

