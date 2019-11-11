Son Dakika Haberleri: Erzurum Valisi Okay Memiş, tekerlekli sandalyede curling oynadı
Son Dakika Spor Erzurum Valisi Okay Memiş, tekerlekli sandalyede curling oynadı

Erzurum Valisi Okay Memiş, tekerlekli sandalyede curling oynadı

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, B Klasman Dünya Şampiyonası'na katılacak Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'na moral ziyaretinde bulunup, oyuncularla maç yaptı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, tekerlekli sandalyede curling oynadı, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, B Klasman Dünya Şampiyonası'na katılacak Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'na moral ziyaretinde bulunup, oyuncularla maç yaptı.

Vali Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile birlikte, Finlandiya'da 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenecek B Klasman Dünya Şampiyonası öncesini hazırlıklarını sürdüren Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Milli takımın hazırlıkları hakkında bilgi alan Memiş, daha sonra Bölükbaşı ve Bingül ile tekerlekli sandalyeye oturarak, sporcularla müsabaka oynadı.

Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un kış sporları için çok iyi imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Söz konusu curling salonunun 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda hizmete girdiğini anımsatan Memiş, "Bu salonda hem ulusal hem de uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz ve bu yıl Erzurum'da dünya çapında organizasyonlara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Memiş, bu organizasyonlar için çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Dünya Snowboard Şampiyonası'nın Erzurum'da yapılması için talep var. Biz de bunun planlamasını yapıyoruz ve önümüzdeki günlerde netleştireceğiz." diye konuştu.

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'na Dünya Şampiyonası öncesi moral ziyaretinde bulunduklarını vurgulayan Memiş, şunları söyledi:

"Milli takımımız haftaya Dünya Şampiyonası'na katılacak. Hem moral vermek hem de curling sporunu daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla bir araya geldik. Zeka ve güç isteyen çok ilginç bir spor. Çok eğlenceli ve ben hayatımda ilk defa böyle bir sporu deniyorum. Bütün vatandaşlarımızın sporun içinde olmalarını sağlamak istiyoruz."

Okay Memiş, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:00 Kaynak: AA
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