Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Ahilik Haftası mesajı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ahilik Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Memiş, mesajında Ahilik kültürünün ve teşkilatının ilk temellerinin 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından Kırşehir'de atıldığını, bu teşkilatın amacının ise toplumda huzur ve barışı temin etmek olduğunu aktardı.

Ahiliğin dürüstlük, güvenilirlik, kul hakkı, helal lokma, çalışma, yardımlaşma, paylaşma gibi ahlaki erdemleri aşılamayı hedeflediğini belirten Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ahilik, halka dönük bir kurumdur. Ahiler, kendi ticari çıkarını diğer meslektaşlarından üstün tutmayan, mutluluğu halka hizmet edip, yararlı olmakta arayan kişilerdir. 'Müşteri her zaman haklıdır' sözü de bu anlayışın eseri olarak kültürümüze yerleşmiştir. Fazileti ve çalışkanlığı esas alan Ahilik Teşkilatı, Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Değişen sanayi ve ticaret hayatına rağmen ön gördüğü erdemlerle Türk milletinin karakterini ortaya koymaktadır. Ahilik, bilginin hikmetle, ahlakla buluşmasıdır. Ahilikte hamt, şükür, kanaat ve hepsinin üzerinde kardeşlik duygularını pekiştirmek vardır."