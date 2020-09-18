Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Memiş, mesajında 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Gaziliğin ömür boyu taşınacak büyük bir onur olduğunu ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Gazilerimiz destansı tarihimizin ?aşa?an abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu ?iri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk fedakarlığının ölümsüz kahramanlarıdır. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simgeleridir. Sizler, şehitlerimiz ile Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Şehit ve gazilerimiz; toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. "

Memiş, dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazilerden alınan güç ve

ilhamla birlik ve beraberliğin korunacağını vurgulayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve şükranla andı.