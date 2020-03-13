Erzurum Valisi Okay Memiş'ten

Erzurum Valisi Okay Memiş, dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kentteki sağlık kurum ve kuruluşlarınca tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlığın mutlu bir yaşamın değişmez ve öncelikli özelliği olduğunu belirtti.

İnsanların sağlığına kavuşması için Hipokrat yemini ederek mesleklerini duyarlılıkla sürdüren hekim ve sağlık çalışanlarının ülkenin her köşesinde, insan hayatının öneminden ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayretle çalıştıklarını vurgulayan Memiş, şöyle dedi:

"Hekimlerimiz, insanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, kendilerine şiar edinmişlerdir. Tabiplerimiz, tüm insanlar için, güvenli bir liman olarak hizmet vermektedir. Mustafa Kemal Atatürk 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözleriyle Türk hekimlerimizin ne kadar hayati bir görev ifa ettiklerini belirtmektedir. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' mısraları ile de sağlığın önemine dikkati çekmiştir."

Memiş, Erzurum'un hastaneleriyle sağlık alanında çekim noktası haline geldiğini belirterek, Erzurum'a çevre illerden ve ülkelerden hastaların gelip tedavi olduğunu aktardı.

Hekim ve sağlık personelinin tıp bayramını içtenlikle kutladığını kaydeden Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse tüm dünyada görülen yeni tip koronavirüs mücadelesinde, ilimizdeki sağlık kurum ve kuruluşları, paniğe kapılmadan, olası bir salgına ilişkin tüm önlem ve tedbirleri almıştır. Bu konuda göstermiş oldukları gayretli ve titiz çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarını kutluyorum."