Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "kovid-19'a karşı tüm tedbirler alındı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Okay Memiş'ten 'kovid-19'a karşı tüm tedbirler alındı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "kovid-19'a karşı tüm tedbirler alındı" açıklaması Açıklaması

7 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kentteki sağlık kurum ve kuruluşlarınca tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten

Erzurum Valisi Okay Memiş, dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kentteki sağlık kurum ve kuruluşlarınca tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlığın mutlu bir yaşamın değişmez ve öncelikli özelliği olduğunu belirtti.

İnsanların sağlığına kavuşması için Hipokrat yemini ederek mesleklerini duyarlılıkla sürdüren hekim ve sağlık çalışanlarının ülkenin her köşesinde, insan hayatının öneminden ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayretle çalıştıklarını vurgulayan Memiş, şöyle dedi:

"Hekimlerimiz, insanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, kendilerine şiar edinmişlerdir. Tabiplerimiz, tüm insanlar için, güvenli bir liman olarak hizmet vermektedir. Mustafa Kemal Atatürk 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözleriyle Türk hekimlerimizin ne kadar hayati bir görev ifa ettiklerini belirtmektedir. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' mısraları ile de sağlığın önemine dikkati çekmiştir."

Memiş, Erzurum'un hastaneleriyle sağlık alanında çekim noktası haline geldiğini belirterek, Erzurum'a çevre illerden ve ülkelerden hastaların gelip tedavi olduğunu aktardı.

Hekim ve sağlık personelinin tıp bayramını içtenlikle kutladığını kaydeden Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse tüm dünyada görülen yeni tip koronavirüs mücadelesinde, ilimizdeki sağlık kurum ve kuruluşları, paniğe kapılmadan, olası bir salgına ilişkin tüm önlem ve tedbirleri almıştır. Bu konuda göstermiş oldukları gayretli ve titiz çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarını kutluyorum."

Tıp Bayramı, Okay Memiş, 14 Mart, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

Son Dakika Haberleri
01:00 - Kosova camilerinde 'korona virüsü' hutbesi
00:53 Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
00:51 9 Avrupa ülkesinden yolcu girişleri hudut kapılarında durduruldu
00:44 Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
00:42 Kanada Başbakanı Trudeau karantinada basın toplantısı düzenledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:07:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "kovid-19'a karşı tüm tedbirler alındı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]