Son Dakika Haberleri: Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "Nevruz" Mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "Nevruz" Mesajı

1 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten
Erzurum Valisi Okay Memiş, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Memiş, yayımladığı mesajında, tarih boyunca Anadolu'da, baharı ve yeni yılın başlangıcını çağrıştıran Nevruz'un çeşitli adlar altında kutlandığını belirterek, "Nevruz aynı zamanda Türk kültüründe yaşama sevincini, su ve kutsal arınmayı, yenilenmeyi, uyanan doğa ile bolluk, bereket ve çoğalmayı simgelemiştir." ifadelerini kullandı.

Memiş, mesajında şunları kaydetti:

"Nevruz bayramı, komşu ülkelerde resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu tatil günlerinin uzun olması dolayısıyla birçok insan tatilini yakın olması ve kültürel benzerliklerin uyuşması sebebi ile Erzurum' da geçirmektedirler. Temennimiz Türk coğrafyasının bu tür vesilelerle bir araya gelerek, birlik ve beraberliğini daha da ileriye taşımasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlarda buluşmak dileğiyle başta Erzurum olmak üzere tüm Türk dünyasının Nevruz bayramını kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:03 Kaynak: AA

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