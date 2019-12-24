Erzurum Valisi Okay Memiş'ten silahlı kavgada yaralan polise ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Okay Memiş'ten silahlı kavgada yaralan polise ziyaret - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten silahlı kavgada yaralan polise ziyaret

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde 21 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralandıktan sonra sağlığına kavuşan polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler'i evinde ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten silahlı kavgada yaralan polise ziyaret, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde 21 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralandıktan sonra sağlığına kavuşan polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler'i evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Üstünkardeşler ile bir süre görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Memiş, anne Sahide Üstünkardeşler'i de telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Memiş, olayın yaşandığı ilk günden bu yana Üstünkardeşler'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:30 Kaynak: AA
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