Erzurum Valisi Okay Memiş'ten terörle mücadele vurgusu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Okay Memiş'ten terörle mücadele vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten terörle mücadele vurgusu Açıklaması

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Eline silah alıp dağa çıkan eşkıyaya karşı söyleyeceğimiz iki söz var. Onlara tanıdığımız iki yol var. Bir teslim olacaklar, iki bertaraf olacaklar.

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten terörle mücadele vurgusu Açıklaması, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Eline silah alıp dağa çıkan eşkıyaya karşı söyleyeceğimiz iki söz var. Onlara tanıdığımız iki yol var. Bir teslim olacaklar, iki bertaraf olacaklar. Bunun üçüncü bir alternatifi yok. Bu mücadele sonuna kadar sürecektir." dedi.

Tekman ilçesini ziyaret eden Memiş, Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Memiş, burada muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, halkın huzur ve güvenliği için son terörist kalıncaya kadar terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. Vatandaşların arasında hiçbir zaman ayrım yapmadıklarını ve özellikle Kürt vatandaşların yoğunlukta yaşadığı ilçeleri ziyaret etmekten mutlu olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Biz buraya sizlere ağalık, paşalık etmeye gelmedik. Devlet bize imkanlar tanıyorsa araba, konut, belirli yetki ve görevler veriyorsa siz değerli vatandaşlarımızın en iyi imkanlardan yararlanmasını sağlamamız içindir. Amacımız da sizlere daha iyi hizmet sunmaktır. Kürt, Türk, Alevi, Sünni farketmez bütün kardeşlerimizin yaşam standartlarını artırmaktır gayretimiz. Benim en çok ziyaret ettiğim ilçelerin başında Tekman, Karayazı, Karaçoban ve Hınıs dersem yalan olmaz. Biz bütün Kürt vatandaşlarımızın emrindeyiz. Onlar bizim başımızın tacıdır."

"Bu mücadele sonuna kadar sürecektir"

Memiş, halkın huzuru ve güvenliği için gereken her türlü adımın atıldığını, atılmaya da devam edileceğini belirtti. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Memiş, şunları kaydetti:

"Halkımıza gereken her türlü hizmetleri yaparken, belirtmek istediğim önemli bir husus var. Eline silah alıp dağa çıkan eşkıyaya karşı söyleyeceğimiz iki söz var. Onlara tanıdığımız iki yol var. Bir teslim olacaklar, iki bertaraf olacaklar. Bunun üçüncü bir alternatifi yok. Bu mücadele sonuna kadar sürecektir. Dileriz teslim olurlar ama teslim olmazlarsa bertaraf olurlar. Ayrıca kimseye üstünlük taslamıyoruz, hiç kimseye ayrımcılık yapmıyoruz. Devlet olarak anayasada belirtildiği gibi Türkiye demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu anlayış ile bütün vatandaşlarımıza eşit davranıyoruz. Toplanan vergilerin 10, 20 hatta 50 katını sizlere hizmet olarak ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bölgeler arası gelişmişlik farkını indirmeye çalışıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımız daha güzel bir yaşam sürsün."

Vali Memiş, ardından Hınıs ilçesine geçerek Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK) binasında muhtarlarla görüştü.

Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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