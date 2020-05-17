Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "Uluslararası Müzeler Günü" mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Memiş, mesajında, müzelerde bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin korunup sergilendiğini, tanıtılıp gelecek kuşaklara aktarıldığını belirtti. Memiş, müzelerin tarihin her dönemine şahitlik ettiğini, geçmişle köprü kurarak tarihte yolculuğa çıkarıp özellikle okul çağındaki çocukların aydınlatılmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Erzurum'un doğal ve tarihi hazineleri ile köklü bir tarihe sahip olduğuna işaret eden Memiş, kentin bu özellikleriyle ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti. Memiş, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nü kutladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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