Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda çelenk sunumuyla başlayan program, şehitliklerde duaların okunması ve karanfillerin bırakılmasıyla devam etti.



Ruslar tarafından 16 Şubat 1916 tarihinde işgal edilen ve özellikle işgalin ardından Ermeni çetecilerince gerçekleştirilen katliamlara maruz kalan Erzurum'da düşman işgalinden kurtuluşun 102 yıl dönümü nedeniyle bir tören düzenlendi. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törene; Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutan Vekili Kurmay Albay Osman Ertunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, adli ve askeri erkanın yanı sıra kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Valilik, kolordu komutanlığı ve büyükşehir belediyesinin Atatürk Anıtına çelek sunduğu törende günün anlam ve önemine dair burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün Dadaşların şahlandığı ve kendi kaderini ancak kendisinin tayin edeceğini tüm dünyaya haykırdığı, vatan toprağına gözünü dikmiş olan ne kadar düşman ve hain varsa bu güzel şehirden silip süpürdüğümüz günün yıl dönümüdür. Dolayısıyla 12 Mart, Erzurum'un kurtuluş günü olduğu gibi aynı zamanda direniş ve şahlanış günüdür. 12 Mart demek Erzurum demek, Erzurum demekse Türkiye'nin kendisi demektir." diye konuştu.



Vali Memiş ve heyet, buradaki tören sonrası Karskapı Şehitliği ile Asri Mezarlığında bulunan Polis Şehitliğini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.



Şehitlikte gazetecilere kısa bir açıklama yapan Vali Okay Memiş, " Nene Hatun, İbrahim Hakkı Hazretleri, Alvarlı Efe ve bu mücadeleye baş koymuş atalarımızla ne kadar gurur duysak azdır." dedi.



Erzurum'un tarih boyunca emperyalist güçlere Anadolu'nun kapılarını kapatan önemli bir şehir olduğunun altını çizen Vali Memiş, Osmanlı imparatorluğu döneminde bir garnizon kenti olan şehrin şu anda da bir kolordu merkezi olduğunu söyledi.



"Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Erzurum'da atılmıştır" diyerek sözlerini sürdüren Vali Memiş, şunları kaydetti:



"Erzurum, Kurtuluş Savaşı'mızın ve Cumhuriyet'e giden yolun en önemli kilometre taşlarından biridir. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'ni gerçekleştirmiş, ardından da Erzurum hemşehrisi ve Erzurum Mebusu olmuştur. Bugün aynı zamanda İstiklal Marşı'mızın kabulünün de yıl dönümüdür. Allah bir daha bu ülkeye ve millete istiklal marşı yazdırmayı nasip etmesin. Mücadele halen daha devam etmektedir. Emperyalist güçlere Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde engel olmaya çalışıyoruz. Emperyalist güçlerin amaçlarını biliyoruz. Ne kendi topraklarımızda ne de başka topraklarda oluşturulacak bir takım taşeron devletçiklere bu devlet müsaade etmeyecektir. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Bahar Kalkanı Harekatları emperyalist güçlere karşı 100 yıl önce verilen mücadelenin günümüzdeki tezahürüdür. Bu vesile ile Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum." - ERZURUM