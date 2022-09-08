Erzurum Valisi Okay Memiş üniversite öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu Açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, yüksek öğrenimde yeni eğitim ve öğretim yılında Erzurum'u tercih eden öğrencilerin yurt sorunu yaşamaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisindeki Nene Hatun Kız Yurdu'nu gezen Memiş, yetkililerden yurtların kapasitesi ve son durumları hakkında bilgi aldı.

Yurt binası önünde gazetecilere açıklama yapan Memiş, yüksek öğretimde Erzurum'u tercih eden öğrencilerin çok şanslı olduğunu ve hiçbirinin barınma sorunu yaşamayacağını aktardı.

İlçelerdeki yurtlarda da sorun olmadığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Yurtlarımızın kapasitesinin neredeyse yüzde 80'i dolmuş durumda. Yaklaşık 3 bin civarında artı kapasitemiz var. İlçelerde ise gereken her türlü tedbir alındı. 20 ilçemizin 3 tanesinde yedekte kalanlar var, onları da kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile görüşerek kamu misafirhanelerinde kalmaları için planlama yaptık. Hiçbir öğrenci boşta kalmayacak. Bütün personelimizle tam kapasite ile eğitim öğretime hazırız."

Erzurum'un ikliminin sert olduğunu hatırlatan Memiş, "Buraya gelecek evlatlarımız rahat olsun, hepsini misafir edeceğiz. Erzurum'u kazanan şanslı öğrencileri kutluyoruz. Türkiye'nin en güvenilir illerinden birisi. Biraz havası sert olabilir, kışın kalın giysinler." dedi.