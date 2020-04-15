Erzurum, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Erzurum, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'teki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TBMM Genel Kurulundaki infaz düzenlemesinin ardından uygun şartları taşıyan, kapalı ve açık cezaevlerindeki yaklaşık 900 hükümlünün tahliye işlemleri sabah saatlerinden itibaren yapılıyor.

Kentteki cezaevi kampüsü çevrelerinde ve buraya giden yollarda kolluk kuvvetlerince yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerce güvenlik noktaları oluşturulan bölgede, kontrollü geçişlere izin verildi.

Adalet Bakanlığının hükümlülerle ilgili aldığı tedbirler kapsamında, hükümlüler cezaevlerinden ayrılmadan önce kurum içinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat edilerek cezaevinden tahliyeleri yapılan hükümlülere Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve koronavirüs tedbirlerini anlatan broşürler de dağıtıldı.

Eldiven ve maske takılarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak cezaevlerinden çıkan hükümlüler, çıkışlarda yakınları tarafından yoğunluk yaşanmaması için dezenfekte edilerek hazırlanan otobüslere bindirildi.

Erzurum içine tahliyeleri yapılacak hükümlülerin belirli noktalara bırakılacağı tahliye işlemlerinde, il dışına çıkacak hükümlülerin seyahat izin belgeleri ise ceza infaz kurumları içinde hazırlanarak teslim edildi.

Kentte cezaevlerindeki söz konusu hükümlülerin tahliye işlemi sürüyor.

Van

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Van'daki kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında tahliye işlemleri başladı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurumların önünde önlem alırken, tahliye olacak bazı hükümlülerin aileleri de cezaevlerinin bulunduğu bölgeye gelerek beklemeye başladı.

Cezaevlerindeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolleri yapılan hükümlüler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslere bindirildi.

Yasa kapsamında Van'daki cezaevlerinden yaklaşık bin hükümlünün tahliyesi bekleniyor.

Hakkari

Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki cezaevi önünde güvenlik önlemi aldı.

İşlemleri tamamlanarak tahliye edilen hükümlüler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edilen araçlarla evlerine, bazıları da açık cezaevlerine gönderildi.

Bitlis

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesindeki cezaevlerinde de yasanın yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı.

Cezaevlerinin çevresinde güvenlik önlemi alan polisler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hükümlü yakınlarının cezaevlerine yaklaşmasına izin vermedi.

Hükümlüler, tahsis edilen araçlarla polis ve jandarma gözetiminde gidecekleri yerlere gönderiliyor.

Muş

Muş'ta da kanunun yürürlüğe girmesiyle E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüler tahliye ediliyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla cezaevi önünde güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, hükümlü yakınlarının beklemesine izin vermedi.

Hükümlüler, güvenlik güçlerinin kontrolünde evlerine gönderiliyor.