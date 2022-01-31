Erzurum ve Ağrı'da 120 yerleşimin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Erzurum ve Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 120 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 60 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 241 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Ağrı'da ise etkili olan kar ve tipi yüksek rakımlı bölgelerde bulunan köy yollarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İl Özel İdaresi, 81 iş makinesi, 8 mobil destek aracı ve 91 personel ile kapalı 60 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.