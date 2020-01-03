Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı (2) - Son Dakika

Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı (2)

6 saat önce

Erzurum ile Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum ile Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor.

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Erzurum şehir merkezini beyaza bürüdü.

Büyükşehir belediyesi ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptığı kentte trafik akışı da yavaşladı, vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Ağrı

Ağrı ve ilçelerinde de etkisini gösteren kar yağışı ulaşımı aksattı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Doğu Anadolu'nun en görkemli yapılarından Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı, sisler içindeki beyaz silüetiyle dikkat çekti.

Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı (2)

Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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