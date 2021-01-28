Erzurum ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Erzurum ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle şehir merkezindeki çeşmeler, şadırvanlar, kırsaldaki dere ve nehirler buz tuttu.
Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri yollarda buz ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Dere ve nehirlerin yüzeyinin donduğu Ağrı'da da çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Vatandaşların araçlarının üstünü naylon ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştığı kentte, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA
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