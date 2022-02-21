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Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

21.02.2022 09:47

Erzurum ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, cami şadırvanları ve kaldırımlar buz tuttu.

Araçların camlarının buzla kaplandığı şehirde belediye ekiplerinin buz ve kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Ağrı'da da etkili olan soğuk hava yüzünden çatılarda buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Kentte kırağı tutan ağaçlar ise güzel görüntüler oluşturdu.

Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

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Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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