Erzurum ve Ağrı'da vatandaşlara

Erzurum ve Ağrı'da güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, araçlarının tepe lambalarına "Evde kal" ve "Hayat eve sığar" yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek kent merkezindeki Cumhuriyet, Hastane, Recep Akdağ, Ali Ravi, İbrahim Polat caddeleri başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda vatandaşlara uyarı yaptı.

Emniyet Müdürü Özen vatandaşlara "Evde kal" uyarısı

Ağrı'da Valiliğin koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürü Özen de polis ekiplerinin çalışmasına katılarak Cumhuriyet ve Eski Van caddelerinde esnaf ve vatandaşları uyardı.

Özen, sohbet ettiği vatandaşların salgına karşı zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.